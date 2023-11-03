Пицца без духовки для ленивых: готовится быстро, получается вкусно

Пиццу можно приготовить без духовки и долгих временных трат, если пойти на хитрость. Домочадцы даже не сразу поймут, что это пицца по ленивому рецепту, настолько вкусной она получается. Понадобится лишь 15 минут времени и продукты.

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Берем 100 гр муки, 100 мл кефира, 2 яйца, 2 томата, 1 маринованный огурец, 50 гр сыра, 100 гр ветчины, 3 ст.л томатного соуса, 2 ст.л растительного масла. По вкусу можно взять любые ингредиенты для начинки.