На грани развода: у этих знаков зодиака отношения дадут трещину до конца года

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«У Козерогов в ноябре идут временные размолвки. Не могут определиться со своей второй половиной, куда же им двигаться. Козерогам и сейчас хорошо, они ничего не хотят менять.

Но партнер заставит их задуматься, станет подталкивать перевести отношения на новый уровень: играть свадьбу, идти дальше, заводить детей, брать ипотеку. Но у Козерогов это вызовет раздрай. И они могут принять решение не в сторону развитий отношений, так как могут испугаться. Это может привести к расставанию или разводу.