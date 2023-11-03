На грани развода: у этих знаков зодиака отношения дадут трещину до конца года

Порой в личной жизни может мгновенно все поменяться. Внезапные ссоры приводят к плохому настроению, а также холодку между влюбленными. И порой перед праздниками наступают тяжелые периоды для пар. Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, кому в ноябре и декабре стоит уделить время отношениями иначе все может пойти крахом.
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«У Козерогов в ноябре идут временные размолвки. Не могут определиться со своей второй половиной, куда же им двигаться. Козерогам и сейчас хорошо, они ничего не хотят менять.
Но партнер заставит их задуматься, станет подталкивать перевести отношения на новый уровень: играть свадьбу, идти дальше, заводить детей, брать ипотеку. Но у Козерогов это вызовет раздрай. И они могут принять решение не в сторону развитий отношений, так как могут испугаться. Это может привести к расставанию или разводу.
Львы в ноябре начинают ссориться со второй половинкой. У них нехватка внимания, они не чувствуют своего лидерства. Некоторые события у них идут не по плану и им это не нравится. Им кажется, что если на работе плохо, то и в отношениях все плохо.
На фоне этого депрессивного состояния они могут сказать: "Все, я сам по себе. Мне не нужна пара". Они могут что-то придумать какой-то креатив, но на это может не согласится вторая половинка. Не могут в отношениях найти точку соприкосновения, общие цели», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro