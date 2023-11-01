Успех на пороге: эти два знака зодиака ждут испытания и большие перемены на работе, начиная с ноября

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«Зачатки идут в конце осени на изменения, и дальше по нарастающей. Это у Дев! Они находят путь, куда им двигаться. Этот путь приведет их к правильному решению и достижению успеха. После этого будет идти развитие.

Поменяется все и у Стрельцов. Уже сейчас у них меняются мировоззрение, люди, окружение. У них конкретный круговорот. Этот вихрь их вынесет на позитивную сторону, если они не испугаются. Если они будут говорить всему «да», то их ждет успех. У них могут быть хорошие перемены, но они могут упустить свой шанс, если будут просто сидеть и ждать чего-то более безопасного. Они будут боятся, даже зимой это продолжится», — заявила эксперт.