Всегда стильные: шесть зимних вещей, которые носят француженки — стоит повторить

Первая вещь — это теплый и уютный свитер. Он может быть с высоким горлом. В холодное кремя года лучше отдавать предпочтение моделям, которые согревают. Отличным выбором станут объемные свитеры и джемперы в однотонном цвете с воротом на молнии или высоким горлом. Француженки носят их особым способом: накидывают кофту поверх пальто или шубы, тогда она заменяет шарф и придает изюминку аутфиту.

Также прямые джинсы должны быть в гардеробе. Парижанки часто отдают предпочтение белым, черным или насыщенно синим цветам джинс. А также важны детали, лучше избегать декора, страз и вышивки. Француженки выдерживают минимализм, а акценты делают на обувь и сумки.

Что касается обуви, то тут на пике популярности квадратный мыс. Во Франции модницы гуляют исключительно в сапогах с квадратным мысом. Этот тренд запустил Дэниал Ли в Bottega Veneta. Но тут стоит выбирать природные цвета. Подойдут насыщенно бордовый или коричневый. Парижанки также носят ботфорты и сапоги-трубы, которые смотрятся особенно женственно.