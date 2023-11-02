Всегда стильные: шесть зимних вещей, которые носят француженки — стоит повторить

Зачастую многие девушки не знают, что носить зимой. Вещи кажутся бесформенными и слишком несуразными. Однако француженкам удается всегда выглядеть стильно. Им удалось вывести идеальную формулу для зимнего аутфита. Эксперты назвали шесть вещей, которые есть у каждой парижанки. Такие луки точно стоит повторить в этом сезоне.
Первая вещь — это теплый и уютный свитер. Он может быть с высоким горлом. В холодное кремя года лучше отдавать предпочтение моделям, которые согревают. Отличным выбором станут объемные свитеры и джемперы в однотонном цвете с воротом на молнии или высоким горлом. Француженки носят их особым способом: накидывают кофту поверх пальто или шубы, тогда она заменяет шарф и придает изюминку аутфиту.
Также прямые джинсы должны быть в гардеробе. Парижанки часто отдают предпочтение белым, черным или насыщенно синим цветам джинс. А также важны детали, лучше избегать декора, страз и вышивки. Француженки выдерживают минимализм, а акценты делают на обувь и сумки.
Что касается обуви, то тут на пике популярности квадратный мыс. Во Франции модницы гуляют исключительно в сапогах с квадратным мысом. Этот тренд запустил Дэниал Ли в Bottega Veneta. Но тут стоит выбирать природные цвета. Подойдут насыщенно бордовый или коричневый. Парижанки также носят ботфорты и сапоги-трубы, которые смотрятся особенно женственно.
Фото: freepik.com
К слову, француженки не носят пуховики. Им пришелся по вкусу один из трендов сезона — длинные шубы из экомеха. Примечательно, что актуальны варианты с принтами, длинным ворсом, яркие или в классических нейтральных оттенках. А в качестве альтернативы может быть винтажная дубленка.
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У парижанок, конечно, есть берет и шарфик. Эти аксессуары давно стали частью их стиля. А если такой головной убор не подходит к типу лица, то также подойдет монохромная шапка крупной вязки. Она прекрасно сочетается с объемным шарфом.
Также ни дин образ не может быть без сумки. Француженки предпочитают сумки, которые держат форму. Это могут быть как большая сумка-тоут, так и миниатюрная, то только в лаконичном стиле. А самое главное, что зимой они носят солнцезащитные очки, которые добавляют модного градуса, пишет MarieClaire.ru.