Идеальный выбор для женщин 45+: только такие стрижки делают лицо худее и моложе

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«Ни для кого не секрет, что правильно подобранная стрижка может сделать лицо женщины более стройным и молодым. Вот некоторые из лучших стрижек, которые можно рассмотреть для достижения этого эффекта:

Удлиненное каре. Эта стрижка создает иллюзию удлиненного лица и помогает визуально сделать его более стройным.

Каскадный боб. Эта струящаяся стрижка со слоями добавляет объем и движение волосам, делая лицо более молодым и изящным.

Короткий пикси. Этот смелый и модный стиль подчеркнет красоту вашего лица и придаст ему освежающий и стильный вид.

Каскадные стрижки. Эти градуированные стрижки создают объем и текстуру, идеально подходящие для женщин в возрасте.

Челки-шторка. Стрижка с такой удлиненной челкой подойдет для большинства форм лица и поможет визуально вытянуть и сделать его более стройным.

Также вы можете проконсультироваться с профессиональным парикмахером, который поможет вам выбрать именно ту стрижку, которая подчеркнет вашу красоту и придаст вам молодой и свежий вид», — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Салюткина — парикмахер-колорист салона красоты Полуэктовой Наталии Natalistilist. Обучалась в школе колористики Colorfresh. Изучала авторский метод стрижек и авторские техники окрашивания.