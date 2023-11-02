Смешайте соду с уксусом и киньте в стиралку: результат заставит ахнуть от восторга

Порой приходится покупать множество средств, чтобы можно было отстирать вещи. Но домохозяйки мечтали про универсальное средство, которое справится с любой грязью при стирке. Оказалось, что идеальное средство можно приготовить самостоятельно. Понадобятся всего три простых ингредиента, которые есть в любом доме. Они поразят фантастическим эффектом.
Эксперты отмечают, что затраты будут копеечные. Нужно взять соду, хозяйственное мыло и уксус.
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Для приготовления раствора необходимо смешать 7 столовых ложек кальцинированной соды, 7 столовых ложек натертого на крупной терке мыла и 2 столовые ложки уксуса. Также если хочется, чтобы белье пахло приятно после стирки, можно добавить в самодельный порошок 3–4 капли эфирного масла.
Это средство можно класть как в барабан машинки, так и в специальный отсек, сообщает портал «Своими руками».