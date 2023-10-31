Сода не понадобится: столетний налет на кухне удалит аптечное средство — счистится даже пальцем

Обычно самым проблематичным место для уборки становится кухня. Там скапливается множество грязи и капелек жира. На поверхностях образуется липкий налет. От него избавиться порой очень проблематично. Даже дорогие химические средства зачастую тут не помогут. Но эксперт рассказала о необычном растворе, после которого кухня снова засияет.
Нужно взять любую спиртовую настойку крепостью в 40 градусов, а потом смешать ее с жидким хозяйственным мылом. Также подойдет средство для мытья посуды. Надо налить в емкость две столовые ложки спирта. В конце останется только дополнить раствор одной чайной ложкой моющего средства.
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Все нужно тщательно перемешать и перелить в пульверизатор. Чтобы уборка была эффективной, просто нанесите средство на поверхности и оставьте в таком состоянии на пять минут. После этого останется только убрать грязь и смесь тряпкой. Лучше тряпку регулярно ополаскивайте водой.
После этого любые поверхности вновь станут идеально чистыми, заверяет автор Дзен-канала «Елена Матвеева».