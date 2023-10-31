Сода не понадобится: столетний налет на кухне удалит аптечное средство — счистится даже пальцем

Нужно взять любую спиртовую настойку крепостью в 40 градусов, а потом смешать ее с жидким хозяйственным мылом. Также подойдет средство для мытья посуды. Надо налить в емкость две столовые ложки спирта. В конце останется только дополнить раствор одной чайной ложкой моющего средства.

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