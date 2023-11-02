Взять квартиру в ипотеку под 2% реально: кому полагается и как оформить

В то время как ставки по ипотеке превысили 17% во многих банках после поднятия ключевой ставки Центробанком в октябре, с ноября в России заработала новая программа льготного жилищного кредитования. Всего под 2%.

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Речь идет о так называемой арктической ипотеке. Она действует на территориях Севера и приравненных к нему регионов. Такая программа 4 года работает на территории Дальнего Востока, и по просьбам россиян ее распространили на Арктику.

Это программа господдержки, которая охватывает несколько регионов страны: Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карелию и Коми, Красноярский край.

Есть ряд условий, сообщает «Российская газета». Поучаствовать в программе льготной ипотеки могут молодые семьи, где возраст супругов до 35 лет, или родитель-одиночка с ребенком до 18 лет.

В городе оформить ипотеку можно только на первичку, а вот в селе и моногородах программа льготного жилищного кредитования распространяется и на вторичный рынок жилья.

Еще из важных условий: максимальная сумма кредита 6 млн рублей, срок – до 20 лет, первый взнос – не менее 15%. И являться северянином не менее 5 лет.