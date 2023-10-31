Как проверить сыр на пальмовое масло — смотрите в оба: суррогат можно легко вычислить

Многие заводы-изготовители сыра стараются удешевить производство. Чаще всего они это делают в ущерб качеству, заменяя молочный жир на растительный. Проще говоря, используют пальмовое масло.

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Этот продукт, увы, нельзя назвать полезным. Поэтому его пытаются спрятать под другими названиями. Но бдительный покупатель все-таки сможет отличить хороший сыр от суррогата. В первую очередь следует смотреть на этикетку.

В списке ингредиентов нет пальмового масла? Внимательно присмотритесь. Если на упаковке есть маркировка СЗМЖ, значит, при производстве сыра были использованы заменители молочного жира. Такой продукт покупать не стоит.

Кроме того, не ведитесь на низкую стоимость. Продукт из хорошего сырья не может стоить дешево. Хочется сэкономить? Поверьте, это не тот случай, когда стоит считать каждую копейку.

Если этикетки нет, обратите внимание на структуру и внешний вид продукта. Качественный полутвердый сыр не будет крошиться и ломаться. А если его подсушить, на поверхности не должны появляться капельки масла.

Источник: издание belnovosti.by.