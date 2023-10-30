Уйдет не 2 часа, а 30 минут: раскрыт секрет, как делать уборку быстро и качественно — совет профессионала

Обычно уборку отнимает несколько часов, а то и дней. Не все любят делать это и даже прибегают к слугам профессионалов. Однако это сильно бьет по карману. А профессиональный клинер Кендра Хеннесси поделилась своим секретом быстрой уборки. Она подсказала домохозяйкам, как существенно сократить затраты времени, даже если нужно убрать несколько комнат.
По словам эксперта, эффективнее всего решать задачи не последовательно, а накладывать одну на другую. Кендра со временем поняла, что лучше всего делать два дела одновременно.
Так если она решила освежить ванную, то сначала покрывает ее моющим средством, а пока оно работает, занимается чисткой раковины или унитаза.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Если нужно убираться на кухне, то можно опрыскать плиту антижиром, а пока он делает свою работу, вымыть посуду или протереть стол.
Клинер заверяет, что такой подход сократит время, которое уходит на уборку. Она настоятельно рекомендует экономить свое время таким образом.