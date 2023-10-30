Уйдет не 2 часа, а 30 минут: раскрыт секрет, как делать уборку быстро и качественно — совет профессионала

По словам эксперта, эффективнее всего решать задачи не последовательно, а накладывать одну на другую. Кендра со временем поняла, что лучше всего делать два дела одновременно.

Так если она решила освежить ванную, то сначала покрывает ее моющим средством, а пока оно работает, занимается чисткой раковины или унитаза.

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Если нужно убираться на кухне, то можно опрыскать плиту антижиром, а пока он делает свою работу, вымыть посуду или протереть стол.

Клинер заверяет, что такой подход сократит время, которое уходит на уборку. Она настоятельно рекомендует экономить свое время таким образом.