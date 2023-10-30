Руки станут красивее, чем у молодых: назван самый модный маникюр для женщин старше 50 — беспроигрышный вариант

Зачастую первые признаки старения выдают именно руки. Но если за ними ухаживать, то можно обмануть всех вокруг, скрыв возраст. Однако не все женщины старше 50 лет знают, что маникюр нужно выбирать более тщательно, иначе можно прибавить себе несколько лет. Мастер маникюра Валерия Юрченко рассказала, на какие дизайны стоит обратить внимание взрослым дамам.
Эксперт сразу отметила, что строгих правил в этом деле нет. Но она рекомендовала немолодым женщинам отдавать предпочтение только тому дизайну, который подходит их стилю. Однако Юрченко предупредила, чего стоит избегать.
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«Для более зрелой кожи я бы порекомендовала избегать слишком ярких оттенков, а предпочтение отдать нюдовым и пастельным цветам.
Длинные ногти и ляписные дизайны могут выглядеть неестественно и даже вызывающе, поэтому лучше выбрать короткий или средний размер ногтей и подбирать классические формы», — сказала мастер.
Она напомнила, что всегда важно учитывать состояние ногтей и кожи рук. С возрастом они становятся более сухими и хрупкими. Но поможет регулярный уход, который также помогает укрепить ногти, пишет портал «А теперь внимание!».