Руки станут красивее, чем у молодых: назван самый модный маникюр для женщин старше 50 — беспроигрышный вариант

Эксперт сразу отметила, что строгих правил в этом деле нет. Но она рекомендовала немолодым женщинам отдавать предпочтение только тому дизайну, который подходит их стилю. Однако Юрченко предупредила, чего стоит избегать.

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«Для более зрелой кожи я бы порекомендовала избегать слишком ярких оттенков, а предпочтение отдать нюдовым и пастельным цветам. Длинные ногти и ляписные дизайны могут выглядеть неестественно и даже вызывающе, поэтому лучше выбрать короткий или средний размер ногтей и подбирать классические формы», — сказала мастер.

Она напомнила, что всегда важно учитывать состояние ногтей и кожи рук. С возрастом они становятся более сухими и хрупкими. Но поможет регулярный уход, который также помогает укрепить ногти, пишет портал «А теперь внимание!».