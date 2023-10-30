Выглядит модно и дорого: пять актуальных вариантов маникюра на зиму — на любой вкус

Для тех, кто любит лаконичность, точно подойдет маникюр Аура, который уже полюбился блогерам. Это нейл-арт в виде кругов с плавным переходом цвета, который напоминает ауру человека. Такое покрытие выглядит нежно и сочетается с любым образом. По словам экспертов, маникюр можно сделать в оттенках своей ауры или выбрать любой понравившийся цвет. Однако зимой обычно используются холодные оттенки.

Также трендом стал — Comic Nails в нюдовом варианте, его также называют мультяшным и 2D. Такой дизайн в стиле комиксов покорил молодежь. Чтобы его сделать, нужно все блики и тени прорисовывать на ногте разными цветами (чаще всего черным и белым), а также обязательно покрыть матовым топом. Тут главное — добиться эффекта, что ногти нарисованные.

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Френч не выходит из моды, но появляются его новые подвиды. В этом сезоне на пике популярности минималистичный микрофренч. Его можно делать с лаком с эффектом металлик, блестками и перламутром. По словам экспертов, светлые тона с блестками выглядит особенно эффектно.

Для тех, кто не боится дерзких и сложных образов, могут выбрать абстрактный маникюр. Он заключается в незамысловатых линиях, черточках, точках, волнах, брызгах. Это простой дизайн, который выглядит стильно. Дизайн можно также дополнять точками, золотыми и серебряными полосками, фольгой, камифубуками.

Еще в тренде металлик. Эта волна дошла и до ногтей. Металлические элементы поверх нюдового лака — еще один способ сделать минималистичный маникюр. Отмечается, что можно также использовать слайдеры или стемпинг, пишет MarieClaire.ru.