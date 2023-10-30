Выглядит модно и дорого: пять актуальных вариантов маникюра на зиму — на любой вкус

Многие девушки предпочитают ухаживать за своими ногтями. Кто-то просто делает маникюр, а другие предпочитают ходить с дизайном ногтей. Эксперты рассказали, какой маникюр актуален в этом сезоне. Они озвучили пять вариантов дизайна ногтей на любой вкус, которые можно сделать зимой. Такие идеи точно придутся по вкусу тем, кому надоел обычный тотал минимализм.
Для тех, кто любит лаконичность, точно подойдет маникюр Аура, который уже полюбился блогерам. Это нейл-арт в виде кругов с плавным переходом цвета, который напоминает ауру человека. Такое покрытие выглядит нежно и сочетается с любым образом. По словам экспертов, маникюр можно сделать в оттенках своей ауры или выбрать любой понравившийся цвет. Однако зимой обычно используются холодные оттенки.
Также трендом стал — Comic Nails в нюдовом варианте, его также называют мультяшным и 2D. Такой дизайн в стиле комиксов покорил молодежь. Чтобы его сделать, нужно все блики и тени прорисовывать на ногте разными цветами (чаще всего черным и белым), а также обязательно покрыть матовым топом. Тут главное — добиться эффекта, что ногти нарисованные.
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Френч не выходит из моды, но появляются его новые подвиды. В этом сезоне на пике популярности минималистичный микрофренч. Его можно делать с лаком с эффектом металлик, блестками и перламутром. По словам экспертов, светлые тона с блестками выглядит особенно эффектно.
Для тех, кто не боится дерзких и сложных образов, могут выбрать абстрактный маникюр. Он заключается в незамысловатых линиях, черточках, точках, волнах, брызгах. Это простой дизайн, который выглядит стильно. Дизайн можно также дополнять точками, золотыми и серебряными полосками, фольгой, камифубуками.
Еще в тренде металлик. Эта волна дошла и до ногтей. Металлические элементы поверх нюдового лака — еще один способ сделать минималистичный маникюр. Отмечается, что можно также использовать слайдеры или стемпинг, пишет MarieClaire.ru.