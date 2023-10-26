Смешайте два стакана — гарь на сковороде исчезнет: действенный метод от домохозяек

Обычно на кухне остается много грязной посуды. Если на тарелки уходят минуты, то отмыть сковородку сразу уже проблематично. Поэтому на них копится грязь и нагар, который потом крайне сложно оттереть. И когда обычное моющее средство не справляется с задачей, матерые домохозяйки используют чудо-средство, которое в народе прозвали «два стакана» — оно мигом исправит ситуацию.
Отмечается, что когда пища только была приготовлена, сковородке нужно дать остыть. Сразу заливать ее водой не нужно так как есть риск, что сковородка деформируется. Когда она остынет, в ее следует налить стакан обычной питьевой воды, а потом добить стакан уксуса, который будет действовать как мягкое моющее и растворяющее средство.
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А потом сковородку нужно поставить на медленный огонь и дать смеси нагреться до кипения. Затем надо уменьшить огонь и дать сковороде настояться около 5–10 минут.
Наконец нужно слить воду и помыть сковородку теплой водой, пользуясь губкой или щеткой. По словам экспертов, гарь будет отходить с первого раза, пишет ussurmedia.ru.