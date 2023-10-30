Когда наступят морозы: посадите это растение в саду — оно составит достойную конкуренцию гортензиям

Приближаются морозные деньки. Многие садоводы считают, что сезон завершен и больше на участке делать нечего. Но они ошибаются. На самом деле в ноябре можно посадить чудесный мини-кипарис — кохию.

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Семена этого неприхотливого растения отлично переносят холод. Они обязательно взойдут с наступлением весны. Кохия будет радовать вас пышными зелеными шапками все следующее лето. А осенью ее листья покраснеют и станут еще красивее.

Инструкция простая. Выберите подходящий участок. Помните: кохия не любит тень и повышенную влажность. Взрыхлите грунт. Дождитесь морозов. Сделайте углубления в земле, положите в нее семена и присыпьте их заранее заготовленной почвой. На этом все. Можно забыть о посадках до наступления весны.

С приходом тепла семена, быстро прорастут и кохия начнет набирать зеленую массу. Обязательно посадите это чудесное растение. Оно неприхотливое, а смотрится очень эффектно. Ничуть не хуже гортензий. Все соседки будут выспрашивать у вас название куста.

Источник: oka.fm