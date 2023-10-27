Кто из вкладчиков обязан заплатить налог с доходов по банковским счетам: в размере 13%

Новый налог на доходы от банковских вкладов появился еще в 2021 году, но до настоящего момента был мораторий на его вступление в силу. Теперь же ограничение снято, и за 2023 год многие россияне уже получат налоговые уведомления.
Но платить налог на этот вид дохода нужно не всем, а лишь тем, кто «заработал» на своих депозитах более 130 тысяч рублей. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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При расчете налога на депозитный доход берется максимальная ключевая ставка (в 2023 году это пока 13%) и умножается на 1 млн рублей.
Если же годовой доход вкладчика за 2023 год окажется ниже указанных 130 тысяч, то платить никакой налог не нужно. Если превысит, тогда с того, что выше, нужно уплатить 13%. За текущий налоговый период расчет производится до 1 декабря 2024 года.
По материалам сайта Prime