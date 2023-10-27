Кто из вкладчиков обязан заплатить налог с доходов по банковским счетам: в размере 13%

Новый налог на доходы от банковских вкладов появился еще в 2021 году, но до настоящего момента был мораторий на его вступление в силу. Теперь же ограничение снято, и за 2023 год многие россияне уже получат налоговые уведомления.

Но платить налог на этот вид дохода нужно не всем, а лишь тем, кто «заработал» на своих депозитах более 130 тысяч рублей. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.