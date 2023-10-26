Пыль больше не осядет: просто помойте пол этим копеечным средством — результат превзойдет ожидания

Порой уборка отнимает много времени. Многие не любят мыть полы, так как новая грязь на них зачастую образуется в тот же день. И пыль давно стала главным врагом хозяюшек. Порой даже возникают мечты, чтобы пыль не прилипала к полу. Но оказывается есть средство, которое решит надоевшую проблему.
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Речь идет про обычный бальзам для стирки. Эксперты пояснили, что в таком бальзаме содержатся компоненты, предотвращающие электростатическое взаимодействие. Именно это свойство оказывается полезно при мытье полов. Если обработать им любую поверхность, то пыль не будет так сильно притягиваться к нему.
Отмечается, что достаточно добавить несколько капель бальзама в ведро воды, а потом размешать раствор. После этого полы следует мыть обычном способом, пишет ussurmedia.ru.
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