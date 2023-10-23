В миллион раз вкуснее, чем «по-флотски»: раскрыт простой рецепт макарон с грибами — готовятся за пару минут

Фото: freepik.com

Шеф-повар рассказал, чем побаловать родных за ужином.

Порой домохозяйки устают от готовки. На это тратится много времени. Но сложнее всего придумать, чем побаловать своих близких, так как блюда быстро приедаются. Так популярным ужином являются макароны по-флотски. Но если они надоели, то этому блюду есть достойная альтернатива. Шеф-повар Марат Хафизов рассказал про рецепт макарон с грибами и ветчиной в сливочном соусе, который заставить облизать пальчики.

По словам эксперта, готовятся такие макароны очень быстро. Из ингредиентов нужно приготовить: любые макаронные изделия на выбор, лесные грибы (замороженные или свежие) — 150 г, сливки 10% — 350 мл, ветчина — 200 г, соль, перец молотый — по вкусу, лук — 1 шт, чеснок — по вкусу, растительное масло для жарки.

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Приготовление идет в четыре этапа. Сначала надо отварить пасту. Обычно на это уходит восемь минут. зачем нарезаются  ветчина, лук, чеснок и грибы кубиками. После этого все это обжаривается на растительном масле.

Когда ингредиенты подрумянятся, следует добавить сливки. И следом идут макароны. В конце нужно не забыть все посолить и поперчить. После этого останется прогреть блюдо в течение пяти минут. И затем блюдо можно подавать к столу, пишет портал «Городовой».

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