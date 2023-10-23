В миллион раз вкуснее, чем «по-флотски»: раскрыт простой рецепт макарон с грибами — готовятся за пару минут

По словам эксперта, готовятся такие макароны очень быстро. Из ингредиентов нужно приготовить: любые макаронные изделия на выбор, лесные грибы (замороженные или свежие) — 150 г, сливки 10% — 350 мл, ветчина — 200 г, соль, перец молотый — по вкусу, лук — 1 шт, чеснок — по вкусу, растительное масло для жарки.

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Приготовление идет в четыре этапа. Сначала надо отварить пасту. Обычно на это уходит восемь минут. зачем нарезаются ветчина, лук, чеснок и грибы кубиками. После этого все это обжаривается на растительном масле.

Когда ингредиенты подрумянятся, следует добавить сливки. И следом идут макароны. В конце нужно не забыть все посолить и поперчить. После этого останется прогреть блюдо в течение пяти минут. И затем блюдо можно подавать к столу, пишет портал «Городовой».