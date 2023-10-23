Успейте опрыснуть яблоню и грушу этим ядреным настоем: деревья будут ломиться от урожая

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных объяснила, как можно защитить плодовые деревья от вредителей и болезней, появление которых они провоцируют. Эксперт рекомендовала провести осенью особую обработку.

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Оказалось, одним из самых действенных антисептиков и фунгицидов является медный купорос. Он способен защитить культуры от парши, коккомикоза и мучнистой росы.

Приготовить средство для опрыскивания сможет любой начинающий дачник. Главное, взять подходящую посуду. Она должна быть эмалированной или пластиковой. Использовать металл нельзя, так как он вступит с реакцию с купоросом.