Успейте опрыснуть яблоню и грушу этим ядреным настоем: деревья будут ломиться от урожая

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных объяснила, как можно защитить плодовые деревья от вредителей и болезней, появление которых они провоцируют. Эксперт рекомендовала провести осенью особую обработку.
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Оказалось, одним из самых действенных антисептиков и фунгицидов является медный купорос. Он способен защитить культуры от парши, коккомикоза и мучнистой росы.
Приготовить средство для опрыскивания сможет любой начинающий дачник. Главное, взять подходящую посуду. Она должна быть эмалированной или пластиковой. Использовать металл нельзя, так как он вступит с реакцию с купоросом.
Емкость необходимо наполнить десятью литрами воды, а затем добавить 300 граммов вещества и хорошенько перемешать. Если кристаллы не растворятся, раствор можно подогреть на маленьком огне.
Готовую жидкость процеживают и проводят опрыскивание.
По материалам портала «БелНовости»