Забудьте о побелке: вот чем нужно обмазывать плодовые деревья, чтобы кора не трескалась от холода

Большинство дачников из года в год каждую осень белят стволы деревьев известью. Они считают, что эта процедура защищает посадки от морозов. Да, отчасти они правы. Кора действительно меньше трескается. Но, оказывается, есть более эффективное средство.

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Речь идет о глине. Ее можно наносить не только на ствол, но и на ветки. И это очень важно, так как тонкие побеги тоже нуждаются в защите.

Инструкция простая. Возьмите половину ведра глины, смешайте ее с водой и оставьте настаивать в течение двух суток. По прошествии времени добавьте в получившуюся массу немного медного купороса. Хорошенько все перемешайте и приступайте к обработке.

Можете не сомневаться: после этой процедуры деревья отлично перенесут зиму и порадуют вас щедрым урожаем в будущем году.

Источник: издание belnovosti.by