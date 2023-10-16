Ботву от томатов больше не сжигаем, а болезней с каждым годом становится все меньше

Осенью дачники часто сжигают ботву от томатов, так как боятся, что на них остаются болезни и в новом году они могут испортить урожай. Но опытные агрономы говорят, что толку от этого нет, так делать не надо.

Лучше всего отправлять стебли от томатов в компост. И если они там будут лежать больше года, то все патогены переработаются за счет других бактерий, и такое удобрение опасность представлять не будет.

Также можно обработать компост согласно инструкции препаратом «Байкал ЭМ». Тогда вы точно убьете всех вредителей и болезни.

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