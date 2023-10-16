2 таблетки на ведро воды, и земля станет как новая — от всех болезней и вредителей

Осенью землю можно сделать плодородной и извести все болезни. И помогут всего две таблетки, которые нужно будет развести в ведре воды. И речь идет о фурацилине.
Это лучшее дезинфицирующее средство для огорода. Стоит копейки, а эффект — вау!
Предварительно таблетки лучше растолочь, так как сами они будут растворяться около часа.
Кроме того, для лучшего эффекта можно добавить в раствор одну чайную ложку йода. Средство борется со всеми грибковыми заболеваниями и помогает избежать болячки.
Как только вы развели раствор — перемешайте и опрыскивайте почву.
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