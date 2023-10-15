Эту кожаную юбку может надеть и 55-летняя красавица – комментарий модного специалиста

Юбка. Фото: Global Look Press 

Стилист Анна Тарасова поделилась знаниями о моде.

Стилист рассказала, какую кожаную юбку можно надевать даже женщинам после 50.

Эксперт по моде объяснила, что самое главное при выборе юбки – это правильная длина. Лучшая длина – от колена до щиколотки. А еще юбка не должна заканчиваться на самой широкой части ноги.

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«Носить в осенне-зимний период юбки такой длины следует строго с высокими сапогами или ботильонами, уходящими под подол. Сочетайте актуальную вещь с рубашками мужского кроя, блузами и фактурными жакетами, топами и уютными кардиганами, объемными свитерами», – заявила эксперт.

«Если ранее вы не решались на цветную кожу, то рекомендую присмотреться к различным глубоким оттенкам. Например, изумруд, шоколад или бургунди. Это придаст особой роскоши образам», – добавила стилист в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказала, что не стоит надевать этой осенью.

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