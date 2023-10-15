Эту кожаную юбку может надеть и 55-летняя красавица – комментарий модного специалиста

Стилист рассказала, какую кожаную юбку можно надевать даже женщинам после 50.

Эксперт по моде объяснила, что самое главное при выборе юбки – это правильная длина. Лучшая длина – от колена до щиколотки. А еще юбка не должна заканчиваться на самой широкой части ноги.

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