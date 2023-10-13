Обсыпали смородину в октябре порошком — пропадут все вредители и болезни

Урожай смородины будет достойным, если осенью подкормить кустарники хитрым удобрением. Подкормка очищает кусты от вредителей и болезней, а ягоды становятся крупнее и слаще.

В октябре обсыпьте порошком листья и стебли. Но перед этим увлажните растение, чтобы средство прилипло. Тогда эффект будет максимальным.

Размешайте в отдельной емкости один килограмм табачной пыли и два стакана измельченного в муку диатомита садового. Размешайте и приступайте к обработке смородины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».