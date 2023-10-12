Раскрыт секрет хорошего урожая: чем подкормить жимолость, чтобы кусты начали расти как бешеные

Для жимолости обычно нужно удобрение из нитрофоски и сульфата калия. По словам опытных садоводов, на 10 л теплой воды берут 2 ст. л. нитрофоски и 1 ст. л. сульфата калия.

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После этого получившийся раствор вносят под корень, но предварительно кусты обязательно надо полить обычной водой. Дело в том, что так питательные вещества лучше усвояются, а корешки, находящиеся ближе к поверхности, не получат ожог.

Примечательно, что расход на один взрослый куст составляет 10-20 л удобрения. На одно молодое растение понадобится 5 л раствора, пишут «Белновости».