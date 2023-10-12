Раскрыт секрет хорошего урожая: чем подкормить жимолость, чтобы кусты начали расти как бешеные

Многие дачники выращивают на своем участке ягоды. Порой можно встретить кусты жимолости, но ее можно загубить, если не знать нюансы. Специалисты рассказали, чем подкормить жимолость, чтобы простимулировать дальнейший рост кустов. Важно знать, что для нее надо выбирать подкормку, которая состоит из двух компонентов, не считая воды.
Для жимолости обычно нужно удобрение из нитрофоски и сульфата калия. По словам опытных садоводов, на 10 л теплой воды берут 2 ст. л. нитрофоски и 1 ст. л. сульфата калия.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
После этого получившийся раствор вносят под корень, но предварительно кусты обязательно надо полить обычной водой. Дело в том, что так питательные вещества лучше усвояются, а корешки, находящиеся ближе к поверхности, не получат ожог.
Примечательно, что расход на один взрослый куст составляет 10-20 л удобрения. На одно молодое растение понадобится 5 л раствора, пишут «Белновости».