Трендовый маникюр: что сделать у нейл-мастера в 2024 году

Маникюр. Фото: Global Look Press 

Скоро этот цвет станет самым модным.

Стало известно, какой цвет лака для ногтей будет самым трендовым в следующем году.

Часто праздники вроде Нового года могут послужить формированию нейл-трендов.

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Например, в год Тигра многие стали делать дизайн с хищными принтами. А в год Черного Водяного Кролика красавицы стали отдавать предпочтение голубому и черному цветам.  

А символом 2024 года будет Зеленый Деревянный Дракон. Поэтому одним из самых популярных цветов будет зеленый. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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