Трендовый маникюр: что сделать у нейл-мастера в 2024 году

Стало известно, какой цвет лака для ногтей будет самым трендовым в следующем году.

Часто праздники вроде Нового года могут послужить формированию нейл-трендов.

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Например, в год Тигра многие стали делать дизайн с хищными принтами. А в год Черного Водяного Кролика красавицы стали отдавать предпочтение голубому и черному цветам.