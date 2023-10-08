Как сделать плодородный «чернозем» даже из глины - новейший способ

Все дачники хотят вырастить на своих огородах богатый урожай. И в поисках чудес огородники скупают в магазинах всевозможные удобрения, которых сейчас в изобилии. Но не всегда это оправдано с экономической точки зрения и экологической.

Есть новейший способ, который превратит даже глину в «чернозем» - земля станет рыхлой и плодородной.

Сначала перекопайте грядки, затем добавьте несколько слоев либо доломитовой муки, либо извести - у кого, что есть. Просто посыпьте из расчета 400 грамм на один квадратный метр. Это насытит грунт минеральными веществами.

Далее положите скошенные сорняки - прям ковром. И сверху засыпьте все грунтом.

За осень и зиму все это перегниет, и весной у вас будет плодородная почва.

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