Герань обожает этот мусор: сыпем под куст и рыхлим землю — растение мощно цветет круглый год

Фото: freepik.com/Dragana_Gordic

Самое лучшее бесплатное удобрение.

Обычно осенью герань начинает слабеть. Конечно, это естественный процесс. Но если вам хочется видеть здоровое цветущее растение круглый год, внесите простые удобрения. Кусты мигом передумают желтеть, пойдут в рост и выпустят новые бутоны.

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Чтобы подпитать цветок, можно воспользоваться пищевыми отходами. Оказывается, герань просто обожает использованную чайную заварку и яичную скорлупу.

Вносятся удобрения просто. Спитый чай нужно высушить, измельчить, рассыпать под ветками и слегка взрыхлить почву.

Что касается яичной скорлупы, то ее можно использовать вместо дренажного слоя. Кроме того, герань с благодарностью примет настой из яичных отходов. Он богат кальцием, а этот элемент крайне важен для формирования цветочных почек.

Источник: Selo.Guru

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