Чем заменить навоз: развели всего 2 столовые ложки на ведро воды — почва стала рыхлой и воздушной

Дачники все чаще стали уходить от навоза как от удобрения. Стоит он дорого, есть другие решения — совсем не хуже.

Весной и осенью, например, почве нужны питательные вещества, которые сделают ее плодородной. В первую очередь, речь идет об азоте, который помогает растениям нарастить мощную зеленую массу.

Именно при нехватке азота культуры будут хилыми, а урожая вы не дождетесь. Поэтому огородники поливают землю аммиаком.

Для этого в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку лимонной кислоты и две столовые ложки нашатырного спирта. Все перемешивают и поливают почву.

В итоге грунт становится мягким и плодородным, как после навоза.

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