Берите только эти корма для собак: пять лучших российских марок — внутри свежее мясо

Эксперты «МаркиКачества» в своем независимом исследовании перечислили пять лучших российских марок кормов для собак, которые отличает безопасность и проверенный качественный состав.

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На первом месте собачий корм марки Alphapet (4,95 балла). Эксперты «МаркиКачества» в своем рейтинге указали, что это один из самых мясных кормов среди отечественных брендов. Он относится к классу: премиум, суперпремиум. В ассортименте есть корма для собак с чувствительным пищеварением. Особое внимание производитель уделяет составу: в продукте много свежего мяса, животных минеров и витаминов. Среди вкусов: баранина, говядина, кролик и оленина.

На втором месте собачий корм марки Lapico (4,80 балла). Этот российский корм не уступает рационам зарубежных фирм. В нем высокое содержание мяса и натуральный состав. Относится к классу супер-премиум. Среди полезных добавок: водоросли и расторопша. Корм подходит даже для собак аллергиков.

На третьем месте собачий корм марки Acari Ciar (4,72 балла). В линейке этого российского бренда есть холистики (создаются по особенным рецептурам). Корма содержат до 80% мясных компонентов. Относятся к классу: премиум, супер-премиум, холистик. Вкусов у этой линейки много: кролик, утка, ягненок, перепелка, оленина, угорь. Даже премиум корма бренда имеют неплохой состав. На первом месте рыба и мясо.

В пятерку рейтинга «МаркиКачества» также попали марки Petdiets — один из лучших кормов с невысокой ценой и понятным составом и Winner от компании «Мираторг» — мясные компоненты на первом месте, этот корм полнорационный в нем присутствуют белки, углеводы, клетчатка из высушенной мякоти свеклы.

По материалам markakachestva