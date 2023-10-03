Суп-харчо с говядиной — варим из 12 ингредиентов: бульон наваристый, обалденно вкусный

Готовим суп-харчо с говядиной — бульон получится концентрированным, наваристым. Вкуснятина! Такой суп впору подавать в ресторанах. Даже привередливая свекровь спросит рецепт — оценит кулинарный талант невестки.

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Берем 500 граммов говядины с костью, 2 луковицы, 2 моркови, 2 перца чили, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 чайные ложки молотого красного перца, 1 чайная ложка молотого кориандра, 1 чайная ложка молотой паприки.

Для начала нужно нарезать мясо небольшими кусочками, промыть и обсушить. Далее говядину обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. К мясу добавляем лук и морковь. Оставляем овощи тушиться до мягкости.

Следующий этап — бульон. Добавляем томатную пасту, ее нужно распределить равномерно. Затем вливаем в кастрюлю горячую воду. Солим, перчим, добавляем перец чили, молотый красный перец, молотый кориандр и паприку.

Теперь нужно довести суп до кипения, а затем уменьшить огонь и варить на медленном огне около 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким и сочным. Приятного аппетита!

По материалам vnimanie.pro