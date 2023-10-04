Возраст сыграет роль: какие изменения произойдут с пенсией в 2024 году

Пенсионеры. Фото: Global Look Press 

Специалист в пенсионной сфере Сергей Власов рассказал о переменах в жизни пожилых людей.

Стало известно, что в следующем году женщины смогут получать пенсию в 55, а мужчины – в 60 лет.

Такое нововведение будет доступно гражданам при оформлении договора участника программы пенсионных накоплений.

«Накопительную пенсию не коснулось повышение пенсионного возраста, в отличие от страховой и других видов выплат. То есть выйти на такую пенсию можно по старому образцу, принятому еще в советские годы», – отметил Власов.

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«В 2024 году такая возможность станет доступна женщинам от 1969 года рождения и мужчинам с 1964 года рождения», – заключил эксперт в беседе с primpress.ru.

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