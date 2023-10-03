Что нужно сделать с капустой, чтобы сохранить до лета - укутываем в «шубку»

Фото: Global Look Press

Наш эксперт дает дельные советы.

Капусту реально сохранить до лета, но для этого надо знать несколько секретов. Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что сначала овощ должен полежать в тепле несколько дней.

«Все срезы должны подсохнуть, иначе урожай загниет. После этого ее можно убирать в погреб». - заявил эксперт.

Вот только просто так капусту на пол не положишь, ее нужно укутать в специальную «шубку». Для этого понадобится газета и стрейч-пленка.

«Каждый кочан надо обернуть в газету, желательно, в несколько слоев. А потом замотайте стрейч-пленкой. В таком виде капуста пролежит вплоть до лета», - добавил Куликов.

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