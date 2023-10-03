Что нужно сделать с капустой, чтобы сохранить до лета - укутываем в «шубку»

Капусту реально сохранить до лета, но для этого надо знать несколько секретов. Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что сначала овощ должен полежать в тепле несколько дней.

«Все срезы должны подсохнуть, иначе урожай загниет. После этого ее можно убирать в погреб». - заявил эксперт.

Вот только просто так капусту на пол не положишь, ее нужно укутать в специальную «шубку». Для этого понадобится газета и стрейч-пленка.

«Каждый кочан надо обернуть в газету, желательно, в несколько слоев. А потом замотайте стрейч-пленкой. В таком виде капуста пролежит вплоть до лета», - добавил Куликов.

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