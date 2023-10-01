1 капля на корни орхидеи, и растение пойдет в бурный рост - мясистые шапки украсят квартиру

Если вы заметили, что у вашей орхидеи начали гнить корни - растение надо быстро обработать, иначе погибнет. Важно сделать это так, чтобы не причинить вреда всему растению.

Многие цветоводы покупают в магазине химические средства, неправильно разводят, и не каждая орхидея остается после процедуры живой.

Поэтому надо взять и сильное средство, и, в то же время, безопасное. Речь идет о перекиси водорода. Она справится с гнилями и различными заболеваниями.

Разведите в 1 литре воды 2 столовые ложки аптечного препарата. Хорошо перемешайте дайте раствору постоять один день.

Затем опрыскайте орхидею средством. Достаточно одну каплю на больное место - болезнь уйдет, растение снова оживет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».