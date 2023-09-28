Как сделать ленивый компост прямо на грядке без кучи, грязи и запаха

Осенью после уборки урожая остаются огромные горы ботвы. И эту траву можно и нужно утилизировать для огорода самым простым способом — без сооружения компоста.

Грядки с осени надо заправить оставшимися листьями растений, чтобы весной почва стала рассыпчатой и плодородной.

Листья свеклы и моркови, например, не имеют жестких волокон, поэтому они быстро перерабатываются бактериями и червями в органическое удобрение.

Распределите ботву равномерно по грядке, затем порубите лопатой и заделайте в грунт.

Но есть нюанс: ботва может быть поражена болезнями или вредителями, поэтому землю надо обеззаразить. Поэтому после первой процедуры обработайте почву раствором триходермы.

Все, после этого процесс переработки органики быстро запустится. И весной вам не надо вносить в землю навоз или компост.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».