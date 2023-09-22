Подойдут к любому наряду: только эту обувь на осень покупают модницы — главный хит сезона

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«Лоферы на объемной подошве. Цвет может быть любой – тот который гармонично подойдет под образ: молочный, черный, шоколадный, темно-синий, бордовый, темно-изумрудный. Носим с брюками, юбками, джинсами – ограничений нет.

Ботильоны с квадратным носом. Цвет может быть любой – но старайтесь подбирать в цвет брюк, юбки, чтобы не «резать» силуэт. Носить рекомендую с платьями, брюками, юбками и джинсами.

Сапоги с высоким голенищем. Рекомендую носить не только с юбкой-мини, или с мини-платьями, но и с юбками, платьями миди, с ассиметричными моделями. Цвета так же могут быть любые, но желательно матовые фактуры, так как блестящие и лаковые имеют свойство визуально расширять ногу», – поделилась эксперт.