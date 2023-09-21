Внесли одну чайную ложку под спатифиллум: пошло пышное цветение и восстановление

Не бывает волшебных средства, которые быстро восстановят домашнее растение. За цветами надо активно ухаживать: вовремя поливать и пересаживать.

Но и удобрения решают важную роль, но не ключевую. Например, молотый чеснок. Популярная кухонная приправа укрепляет корневую систему, стимулирует рост и увеличивает количество соцветий.

Но важно понимать, что такого эффекта вы добьетесь, если будете применять подкормку системно.