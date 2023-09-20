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«Если вы хотите выглядеть стройнее в верхней одежде, в частно в пальто, есть определенные правила, которых стоит придерживаться. Первое — выбирайте пальто удлиненного силуэта. Это не должен быть бушлат, это не должно быть полупальто. Желательно, чтобы его длинна была по колено или даже ниже. Удлиненный силуэт создает вертикальные линии, поэтому фигура будет выглядеть стройнее.

Второе — старайтесь избегать силуэтных и фасонных в декоративных линиях пальто мягких и округлых форм. например, заваленную линию плеча, округлую линию лацканов, накладные карманы в мягкой форме. Дело в том, что такие линии всегда добавляют объема. Лучше, чтобы форма лацканов была угловата.