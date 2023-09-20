Порой женщины с формами одеваются броско и стильно. Любую фигуру можно выгодно подать, если знать хитрости. Стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как подобрать пальто на осень дамам с формами. Оказалось, что есть несколько правил, которые нужно соблюсти. Тогда пальто скроет все недостатки фигуры.
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«Если вы хотите выглядеть стройнее в верхней одежде, в частно в пальто, есть определенные правила, которых стоит придерживаться. Первое — выбирайте пальто удлиненного силуэта. Это не должен быть бушлат, это не должно быть полупальто. Желательно, чтобы его длинна была по колено или даже ниже. Удлиненный силуэт создает вертикальные линии, поэтому фигура будет выглядеть стройнее.
Второе — старайтесь избегать силуэтных и фасонных в декоративных линиях пальто мягких и округлых форм. например, заваленную линию плеча, округлую линию лацканов, накладные карманы в мягкой форме. Дело в том, что такие линии всегда добавляют объема. Лучше, чтобы форма лацканов была угловата.
Фото: freepik.com
Обращайте внимание на линию плеч. Она должна быть отрезная и четко вычерченной. Это тоже даст стройности. Могут быть также дополнительные выточки, которые создадут полуприталенный силуэт. Вертикальные разрезы на карманах тоже будут хорошо выглядеть.
Третье — цвет. Старайтесь выбирать монохромные оттенки. Плюс более ровную и гладкую фактуру самого материала. Это не должен быть рыхлый твид или букле. Лучше подойдут шерсть, кашемир. Холодные оттенки больше стройнят, а теплые могут добавлять объема. Черный цвет ошибочно называют цветом стройности. Он обрисовывает формы.
А стройнят холодные оттенки. Это может быть сливовый, темно-синий, бутылочно-зеленый. насыщенный темный цвет будет выглядеть более правильно с точки зрения коррекции фигуры. Даже если вы выбираете бежевый цвет, то выбирайте более холодный тон», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro