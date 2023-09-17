Подружки запищат от восторга: назван самый модный маникюр осени-2023 — тихая роскошь во плоти

По словам специалиста, одним из главных трендов этого сезона стал классический черный френч. Его плюсом является то, что такой дизайн подходит практически всем женщинам, а также актуален в любой ситуации. Он выглядит очень лаконичности и сдержанно.

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«Френч всегда хорошо смотрится с геометрическим дизайном или с контрастными оттенками, например, белым и красным», — подчеркнула Муранова, пишет Wday.

Также она добавила, что черный цвет является универсальным, поэтому поэтому его можно считать с любым декором. К примеру, маникюр можно украсить стразами или глиттером.