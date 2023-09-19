В какие даты надо сажать озимый чеснок — вырастет размером с кулак, не вымерзнет

Чеснок всегда будет крупным и долго сохранится, если растение будет расти в хорошей, плодородной почве. В земле должны присутствовать необходимые элементы.

Примерно за две недели грядку надо подготовить, земля не должна быть кислой.

До наступления морозов чеснок должен укорениться, но не прорасти. Поэтому сажать его надо в регионах Центральной России и Сибири с 24 сентября по 4 октября включительно. То есть за 3 недели до наступления устойчивых холодов.