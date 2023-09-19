В какие даты надо сажать озимый чеснок — вырастет размером с кулак, не вымерзнет

Как сажать озимый чеснок. Фото: соцсети

Землю надо правильно подкормить.

Чеснок всегда будет крупным и долго сохранится, если растение будет расти в хорошей, плодородной почве. В земле должны присутствовать необходимые элементы.

Примерно за две недели грядку надо подготовить, земля не должна быть кислой.

До наступления морозов чеснок должен укорениться, но не прорасти. Поэтому сажать его надо в регионах Центральной России и Сибири с 24 сентября по 4 октября включительно. То есть за 3 недели до наступления устойчивых холодов.

Подкормить чеснок надо калием и фосфором. Лучшее решение - суперфосфат.

Далее в грядку вносим древесную золу — один литр на квадратный метр грядки. Это отличный раскислитель почвы, а также надежная защита от насекомых и вредителей.

После этого отправляем в землю перегной птичьего помета с опилками. Нужно по половине ведра на каждый квадратный метр грядки.

Грядку перекапываем и сеем сидераты. Обычно это горчица. Через две недели сажайте чеснок обычным способом. Корнеплоды вырастут размером с кулак и не вымерзнет.

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