Как осенью оживить старую, хилую герань — пышные шапки вырастут даже из палки, правильно обрезаем

Часто так бывает, что герань засыхает и осыпается. Иногда от цветка остается только лишь палка. И даже в этом случае есть возможность привести растение в чувство. Если цветок правильно подкормить, то через некоторое время он порадует вас пышными шапками из шикарных бутонов.

В первую очередь обрежьте герань осенью — нужно убрать все побеги от земли примерно на 15 сантиметров. Если не останется ни одного листа — пусть вас это не смущает, это пойдет цветку только на пользу.

Чтобы в раны герани не попала инфекция — припудрите их корицей.

Далее растение надо подкормить. Разведите 200 миллиграмм янтарной кислоты в 1 литре воды. Полученным раствором опрыскайте герань из пульверизатора.

Янтарная кислота ускорит рост и процесс восстановления, а также запустит пышное цветение.

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