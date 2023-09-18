Побрызгали сорняки копеечным средством — трава тут же засохла, работает на 100%

Существует копеечное средство, которое помогает быстро избавиться от сорняков на огороде. Вам не придется корячиться и вручную убирать траву — все просто засохнет и превратится в удобрение.
Разведите в отдельной емкости две столовые ложки уксусной 70-процентной кислоты на шесть столовых ложек воды. Добавьте чайную ложку соли и одну каплю самого дешевого моющего средства.
Тщательно перемешайте, налейте полученный раствор в пульверизатор и полейте сорняки. Результат появится на следующий день — трава засохнет.
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