Быстрая дезинфекция почвы: убрали вредителей, заселили полезные вещества — самый доступный способ

После уборки урожая почву надо всегда восстанавливать, так как за сезон земля теряет полезные вещества и в ней заселяются бактерии и вредители.

Для начала перекопайте почву, а затем сажайте сидераты — это растения, которые выращивают с целью улучшения структуры земли. Это могут быть бобовые, злаки, крестоцветные.

Но тут можно попасть в ловушку. Дело в том, что сидераты вытягивают из земли азот. И чтобы наши растения потом не остались без питательных микроэлементов — сверху надо внести удобрение триходерму.

Это очень мощный препарат, но стоит в магазине от 500 рублей за 250 мл. Поэтому если у вас нет возможности купить его, то решение тоже есть.

Садоводы рекомендуют обработать почву любыми азотными удобрениями. Например, разведите 10 грамм аммиачной селитры в ведре воды и залейте почву.

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