Только эти джинсы в моде этой осенью: модницы уже ищут в магазинах

Многие не знаю, как составлять гардероб без джинсов. Это одна из самых практичных и универсальных вещей, которую носят люди разного достатка. Однако с каждым годом меняется мода на фасон. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro раскрыла, какие джинсы находятся на пике популярности в этом сезоне.
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«Том-3 тренда джинс на осень. Я бы выделила джинсы со средней посадкой или прям заниженной. Еще в моде джинсы с посадкой от бедра, силуэта а-ля "бойфренд". Актуальна отсылка к нулевым.
В моде цвет ржавчины, а также потертости, рванина, дранина.
Второй силуэт, который я порекомендую на осень, это средняя посадка либо посадка на талии. Речь идет про силуэт straight fit, то есть прямая ножка, свободная по бедру и ниже.
А третий силуэт – высокая посадка, широкие от бедра или широкий клеш от бедра», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro