Только эти джинсы в моде этой осенью: модницы уже ищут в магазинах

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«Том-3 тренда джинс на осень. Я бы выделила джинсы со средней посадкой или прям заниженной. Еще в моде джинсы с посадкой от бедра, силуэта а-ля "бойфренд". Актуальна отсылка к нулевым.

В моде цвет ржавчины, а также потертости, рванина, дранина.

Второй силуэт, который я порекомендую на осень, это средняя посадка либо посадка на талии. Речь идет про силуэт straight fit, то есть прямая ножка, свободная по бедру и ниже.

А третий силуэт – высокая посадка, широкие от бедра или широкий клеш от бедра», – поделилась эксперт.