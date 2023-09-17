Берите только этот влажный корм для кошек — не напичкан антибиотиками и ГМО: состав натуральный

В Роскачестве назвали лучший влажный корм для кошек. Каждый добросовестный хозяин озабочен тем, что ест его любимый питомец. Порой из-за разнообразия достаточно сложно выбрать тот самый натуральный корм, который бы полностью отвечал пищевым потребностям пушистого гурмана. Важны не только вкусовые предпочтения, но и натуральность сырья, его качество и отсутствие в составе вредных примесей. К примеру, ГМО и антибиотиков с пестицидами.

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После проверки Роскачества среди топовых влажных кормов для кошек была отмечена марка Schesir. Производитель использует только натуральное сырье, этот продукт не токсичен, в составе не обнаружили ГМО и антибиотики. Этот корм можно без опаски давать питомцу, он безопасен и отвечает всем стандартам качества.