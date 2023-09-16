Три сорта томатов для ленивых — не нужны подкормки, подвязки, ветки облеплены помидорами

Некоторые сорта томатов не доставляют никаких проблем огородникам. Как говорится, их посадил и забыл. Такие растения не надо подкармливать, они растут в открытом грунте и хорошо переносят заморозки.

Первый сорт - «Пиноккио», это аналог помидоров черри. Плоды маленькие, но сладкие и вкусные. Высота куста - 20 сантиметров. Плюс этого сорта в том, что его не надо подвязывать.

Второй сорт - «Челнок». Томаты вырастают крупные, ветки буквально облеплены помидорами. Эти томаты называют самыми плодородными в холодных регионах России, они стойко переносят холода в открытом грунте.

И еще один сорт - «Гном «Большая удача». Вес плодов достигает 500 грамм и это в открытом грунте! Неприхотлив в уходе, можно нечасто поливать.

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