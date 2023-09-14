Делает стройнее и моложе: только такое пальто преобразит даму за 50 — скроет даже лишние объемы

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По словам эксперта, просто необходимо отказаться от всевозможного декора. Это касается также акцентных молний, пуговиц и накладных карманов. Также стоит отдавать предпочтение лишь светлым оттенкам, тогда образ будет выглядеть более легко.

Еще стилист подчеркнула, что крой наряда должен быть просторным со спущенной линией плеч — это визуально убирает лишние объемы. А также раскрыт главный секрет — пальто не должно заканчиваться в самом широком месте фигуры.

Также Бадаева отметила, что если талия не сильно выражена, то пояс можно не надевать. А если хочется наряд с принтом, то самыми выгодными станут варианты с крупными и менее контрастными узорами, пишет портал «Городовой».