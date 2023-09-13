Равшана Куркова показала пять идеальных осенних образов: свежо, стильно и актуально

Обычно Равшана восхищает всех своим стилем. На этот раз она обновила гардероб и решила похвастаться обновками. Актриса показала пять актуальных осенних наряда. Она дефилировала на улице в джинсах прямого кроя без дырок, розовом поло и ботинках. Потом Куркова щегольнула в элегантном монохромном образе со струящейся белой юбкой макси и жакетом-пальто. Наряд дополняли туфли в тон.

В кафе она предложила отправится в футболке и мини-юбке, надев поверх длинное пальто темно-синего цвета. Высокие сапоги стали изюминкой аутфита.

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