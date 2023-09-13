Равшана Куркова показала пять идеальных осенних образов: свежо, стильно и актуально

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Ее роли всегда запоминающиеся. Примечательно, что в настоящей жизни она редко выходит в свеет, избегает шумных вечеринок и оберегает личную жизнь. Многие удивились, когда актриса родила сына Гаспара. А в этом году у нее появилась дочка Самира. При этом звезда остается такой же стройной, как раньше.
Обычно Равшана восхищает всех своим стилем. На этот раз она обновила гардероб и решила похвастаться обновками. Актриса показала пять актуальных осенних наряда. Она дефилировала на улице в джинсах прямого кроя без дырок, розовом поло и ботинках. Потом Куркова щегольнула в элегантном монохромном образе со струящейся белой юбкой макси и жакетом-пальто. Наряд дополняли туфли в тон.
В кафе она предложила отправится в футболке и мини-юбке, надев поверх длинное пальто темно-синего цвета. Высокие сапоги стали изюминкой аутфита.
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Также Куркова показала, что джинсы с высокой посадкой голубого цвета можно носить с кремовой курткой из кожи. Напоследок актриса покрасовалась в розовой мини-юбке, джемпере серого цвета и туфлях, которые надела с носками, что является трендом сезона.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. «Вы умеете передавать вайб, через ваш риллс я прогулялась», «Какие красивые стройные ножки у Равшаны», «Невероятная, прекрасная , живая и настоящая», — прокомментировали пост подписчики.