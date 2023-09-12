«На 100% будете выглядеть моложе»: такой наряд стирает возраст — идеальный образ на осень для любой женщины

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«Уже давно известно, что сейчас мода не имеет границ. Нет такого, что свитшоты носят только молодые, а женщины 40 и 50+ этого не носят. Сейчас носят все. Ограничения только в нашей голове. Если говорить про стиль, который стирает границы, то я рекомендую стиль минимализм, стиль нормкор, который зародился в 90-е года. Это чистые линии, минималистичный крой, весь упор на форме и цвете.

Цветовая гамма благородная: все оттенки бежевого, коричневого, синего, серые. Это будет относится к минимализму нормкор.

К примеру, образ который точно сотрет границы — брючный костюм, жакет прямого кроя, широкие брюки палаццо под кроссовки или кеды, блузка белая, минималистичный ремень. Плюс на осень можно взять тренчкот или пальто силуэта оверсайз и сумку кроссбоди. Такой наряд отлично будет смотреться как на молодой женщине, так и на женщине 40+. В этом образе границы возраста стерты. В такой наряде вы на 100% будете выглядеть моложе», – поделилась эксперт.