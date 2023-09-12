«На 100% будете выглядеть моложе»: такой наряд стирает возраст — идеальный образ на осень для любой женщины

Зачастую женщины мечтают выглядеть безупречно и моложе своих лет. Правильно подобранный гардероб может стереть возраст. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско дала совет тем, кто ищет себе наряды на осень. Она рассказала, какой стиль более выгодно смотрится и идет всем без исключения. По ее словам, дамы в 40 и 50 лет смело могут носить такие наряды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Уже давно известно, что сейчас мода не имеет границ. Нет такого, что свитшоты носят только молодые, а женщины 40 и 50+ этого не носят. Сейчас носят все. Ограничения только в нашей голове. Если говорить про стиль, который стирает границы, то я рекомендую стиль минимализм, стиль нормкор, который зародился в 90-е года. Это чистые линии, минималистичный крой, весь упор на форме и цвете.
Цветовая гамма благородная: все оттенки бежевого, коричневого, синего, серые. Это будет относится к минимализму нормкор.
К примеру, образ который точно сотрет границы — брючный костюм, жакет прямого кроя, широкие брюки палаццо под кроссовки или кеды, блузка белая, минималистичный ремень. Плюс на осень можно взять тренчкот или пальто силуэта оверсайз и сумку кроссбоди. Такой наряд отлично будет смотреться как на молодой женщине, так и на женщине 40+. В этом образе границы возраста стерты. В такой наряде вы на 100% будете выглядеть моложе», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro