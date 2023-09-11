Что нужно положить в омлет, чтобы он не сдулся после остывания: секретный ингредиент

Пышный омлет может приготовить далеко не каждый кулинар. Многие хозяйки годами пытаются найти подходящий рецепт. Но все без толку.

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А секрет на самом деле прост. Нужно добавить всего 10 граммов одного популярного продукта, и омлет будет воздушным, словно облачко.

Речь идет о кукурузном крахмале. Картофельный тоже можно использовать, но с ним будет не так вкусно.

Инструкция простая. Возьмите 4 куриных яйца, соедините их со 100 миллилитрами молока и слегка взбейте вилкой. Добавьте в получившуюся массу щепотку соли и 10 граммов секретного ингредиента. Хорошо все перемешайте и готовьте омлет на слабом огне под крышкой.

Результат вас приятно удивит: блюдо не потеряет объем даже после полного остывания.

Источник: издание belnovosti.by