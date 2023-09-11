Осенняя подкормка для малины: щедро сыпем под каждый куст — ягода растет крупная и сладкая

Каждый опытный садовод знает, что о потребностях малинника нужно позаботиться еще осенью, до наступления холодов. Если все сделать правильно, то кустарник хорошо перенесет зиму и, несомненно, порадует вас крупными сладкими ягодами в будущем году.

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Вносить подкормку рекомендуется в сентябре и октябре. В это время малина нуждается в калии, магнии и фосфоре. Эти элементы помогут укрепить корневую систему растений. Благодаря чему кусты будут здоровыми и сильными.

Чтобы приготовить питательную смесь, необходимо смешать 4 ст. ложки калимагнезии с таким же количеством суперфосфата. Получившегося количества удобрения хватит на участок в 1 м². Если вы имеете дело с кислым грунтом, не будет лишним добавить по 1 ст. ложке доломитовой муки на каждый куст.

Помимо этого, ближе к заморозкам можно укрыть посадки слоем перегноя. Он защитит корни от суровых климатических условий и обеспечит их дополнительным питанием.

Источник: informing.ru